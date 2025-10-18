Halloween à Aquabaule Piscine Aquabaule La Baule-Escoublac

Halloween à Aquabaule Piscine Aquabaule La Baule-Escoublac samedi 18 octobre 2025.

Halloween à Aquabaule

Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02 2025-11-03

Plonge dans des vacances monstrueusement amusantes à Aquabaule !

Cet automne, le Centre aquatique Aquabaule se transforme pour Halloween ! Du 20 octobre au 2 novembre, prépare-toi à des vacances pleines de rire, d’éclaboussures et de frissons… mais que de plaisir !

Aprem’ ludiques du lundi au vendredi

Tous les après-midis, viens t’amuser dans nos bassins intérieurs avec bouées et ballons

Des éclats de rire garantis pour petits et grands, pour se défouler avant le goûter ou juste profiter de l’eau !

‍♀️ Initiation sirène mercredi 22 octobre, 17h15-17h45

Deviens une sirène ou un triton le temps d’une séance magique

⚠️ Pré-requis savoir nager

Places limitées, sur inscription. Une expérience aquatique féerique à ne pas manquer !

Aprem’ Halloween mercredi 29 octobre, 15h-18h

Place aux frissons et aux bonbons ! Au programme

Water Ball Énigmes et jeux avec des surprises sucrées Table à dessins pour libérer ton côté artistique ✏️

Ouvert à tous les publics, aux tarifs d’entrée habituels. Viens montrer ton plus beau déguisement aquatique et t’amuser dans une ambiance monstrueusement sympa !

Entre éclats de rire, défis aquatiques et ambiance Halloween, les vacances à Aquabaule s’annoncent inoubliables ! .

Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 15 45

L’événement Halloween à Aquabaule La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-10-10 par ADT44