Halloween à Argenton sur Creuse Argenton-sur-Creuse

Halloween à Argenton sur Creuse
1 Rue Montaigne Argenton-sur-Creuse Indre
Gratuit
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
L’APE de l’École George Sand organise un après midi Halloween .
Diverses activités sur le thème Halloween concours de déguisement, jeux et activités, atelier confectionne ton seau, goûter. .
1 Rue Montaigne Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 31 39 42
English :
The APE of the George Sand School organizes a Halloween afternoon.
German :
Die EV der George-Sand-Schule organisiert einen Halloween -Nachmittag.
Italiano :
L’APE della George Sand School organizza un pomeriggio di Halloween.
Espanol :
El APE de la escuela George Sand organiza una tarde de Halloween.
