Halloween à Argenton sur Creuse Argenton-sur-Creuse

Halloween à Argenton sur Creuse Argenton-sur-Creuse vendredi 31 octobre 2025.

Halloween à Argenton sur Creuse

1 Rue Montaigne Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

L’APE de l’École George Sand organise un après midi Halloween .

Diverses activités sur le thème Halloween concours de déguisement, jeux et activités, atelier confectionne ton seau, goûter. .

1 Rue Montaigne Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 31 39 42

English :

The APE of the George Sand School organizes a Halloween afternoon.

German :

Die EV der George-Sand-Schule organisiert einen Halloween -Nachmittag.

Italiano :

L’APE della George Sand School organizza un pomeriggio di Halloween.

Espanol :

El APE de la escuela George Sand organiza una tarde de Halloween.

L’événement Halloween à Argenton sur Creuse Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Vallée de la Creuse