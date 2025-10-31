Halloween à Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse

Place de la République Argenton-sur-Creuse

Gratuit

Vendredi 2025-10-31 14:00:00

Halloween sur la Place de la République viens vivre une après-midi monstrueusement fun à Argenton

Au programme

Une machine à popcorn pour les gourmands !

Un photobooth pour immortaliser vos déguisements les plus terrifiants

Une initiation au flipper avec Michel défie tes amis et montre qui est le vrai maître des ténèbres !

Une distribution de bonbons chez les commerçants participants !

Viens frissonner, rigoler et partager un moment terrifiant à Argenton pour Halloween !

Costumes effrayants fortement conseillés. .

Place de la République Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire ucia.argenton36@gmail.com

English :

Halloween on Place de la République: a monstrously fun afternoon in Argenton

German :

Halloween auf dem Platz der Republik: Erlebe einen monströs-spaßigen Nachmittag in Argenton

Italiano :

Halloween in Place de la République: venite a godervi un pomeriggio mostruosamente divertente ad Argenton

Espanol :

Halloween en la Plaza de la República: venga a pasar una tarde monstruosamente divertida en Argenton

