Halloween à Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse
Halloween à Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse vendredi 31 octobre 2025.
Halloween à Argenton-sur-Creuse
Place de la République Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Halloween sur la Place de la République viens vivre une après-midi monstrueusement fun à Argenton
Au programme
Une machine à popcorn pour les gourmands !
Un photobooth pour immortaliser vos déguisements les plus terrifiants
Une initiation au flipper avec Michel défie tes amis et montre qui est le vrai maître des ténèbres !
Une distribution de bonbons chez les commerçants participants !
Viens frissonner, rigoler et partager un moment terrifiant à Argenton pour Halloween !
Costumes effrayants fortement conseillés. .
Place de la République Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire ucia.argenton36@gmail.com
English :
Halloween on Place de la République: a monstrously fun afternoon in Argenton
German :
Halloween auf dem Platz der Republik: Erlebe einen monströs-spaßigen Nachmittag in Argenton
Italiano :
Halloween in Place de la République: venite a godervi un pomeriggio mostruosamente divertente ad Argenton
Espanol :
Halloween en la Plaza de la República: venga a pasar una tarde monstruosamente divertida en Argenton
L’événement Halloween à Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Vallée de la Creuse