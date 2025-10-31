HALLOWEEN À AUMES Aumes
HALLOWEEN À AUMES Aumes vendredi 31 octobre 2025.
HALLOWEEN À AUMES
Place de la Mairie Aumes Hérault
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Halloween à Aumes pour les plus petits avec une chasse aux bonbons monstrueuse et pour les plus grands et les plus téméraires une maison hantée qui vous fera frissonner…
Halloween à Aumes
Organisé par le Foyer Rural d’Aumes
16h 18h pour les plus jeunes
Visite de la maison hantée suivie d’une chasse aux bonbons dans le village (de 18h à 19h).
Viens déguisé pour encore plus de frissons et de friandises !
19h30 Pour les plus grand FEAR ZONE
Réservé aux plus courageux (interdit aux moins de 10 ans)
Venez frissonner de peur dans notre maison hantée !
Entrée prix unique 3 €
S̲n̲a̲c̲k̲i̲n̲g̲ ̲e̲t̲ ̲b̲u̲v̲e̲t̲t̲e̲ ̲s̲u̲r̲ ̲p̲l̲a̲c̲e̲
Une soirée pleine de surprises, de cris et de rires t’attend à Aumes !
Partage l’événement et viens fêter Halloween avec nous… si tu l’oses
Buvette et snack sur place
Place de la Mairie Aumes 34530 Hérault Occitanie +33 4 67 90 73 84 foyer_rural@aumes.fr
English :
Halloween in Aumes for the little ones, with a haunted house and a monstrous candy hunt!
German :
Halloween in Aumes für die Kleinsten mit einem Spukhaus und einer monströsen Süßigkeitenjagd!
Italiano :
Halloween ad Aumes per i più piccoli, con una mostruosa caccia alle caramelle, e per i più grandi e temerari, una casa stregata che farà venire i brividi…
Espanol :
Halloween en Aumes para los más pequeños, ¡con una casa encantada y una monstruosa búsqueda de caramelos!
