HALLOWEEN À AUMES Aumes

Place de la Mairie Aumes Hérault

Tarif : 3 EUR

Halloween à Aumes pour les plus petits avec une chasse aux bonbons monstrueuse et pour les plus grands et les plus téméraires une maison hantée qui vous fera frissonner…

Organisé par le Foyer Rural d’Aumes

16h 18h pour les plus jeunes

Visite de la maison hantée suivie d’une chasse aux bonbons dans le village (de 18h à 19h).

Viens déguisé pour encore plus de frissons et de friandises !

19h30 Pour les plus grand FEAR ZONE

Réservé aux plus courageux (interdit aux moins de 10 ans)

Venez frissonner de peur dans notre maison hantée !

Entrée prix unique 3 €

S̲n̲a̲c̲k̲i̲n̲g̲ ̲e̲t̲ ̲b̲u̲v̲e̲t̲t̲e̲ ̲s̲u̲r̲ ̲p̲l̲a̲c̲e̲

Une soirée pleine de surprises, de cris et de rires t’attend à Aumes !

Partage l’événement et viens fêter Halloween avec nous… si tu l’oses

Buvette et snack sur place

#HALLOWEEN .

Place de la Mairie Aumes 34530 Hérault Occitanie +33 4 67 90 73 84 foyer_rural@aumes.fr

English :

Halloween in Aumes for the little ones, with a haunted house and a monstrous candy hunt!

German :

Halloween in Aumes für die Kleinsten mit einem Spukhaus und einer monströsen Süßigkeitenjagd!

Italiano :

Halloween ad Aumes per i più piccoli, con una mostruosa caccia alle caramelle, e per i più grandi e temerari, una casa stregata che farà venire i brividi…

Espanol :

Halloween en Aumes para los más pequeños, ¡con una casa encantada y una monstruosa búsqueda de caramelos!

