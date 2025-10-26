Halloween à Aurons Place Du Boulodrome Aurons

Dimanche 26 octobre 2025 à partir de 14h.

Place Du Boulodrome Boulodrome d'Aurons Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-10-26 14:00:00

2025-10-26

Un après-midi sur le thème d’Halloween… ça te fait frissonner de bonheur ? Alors enfile ton déguisement le plus terrifiant et rejoins la fête !Familles

Au programme de cet après-midi préparé par les parents délégués de l’école d’Aurons



– Stands de l’horreur

– Chasse aux fantômes

– Course aux Sorcières

– Fabrication de décorations

– Concours de déguisement

– Chasse au trésor à la recherche du trésor perdu du Château du Castellas (sur inscription uniquement)

De nombreux lots sont à gagner !



Un moment riche en frissons et en rires, à partager en famille !

Sur place, vente de gâteaux et boissons au bénéfice des projets de l’école communale. .

Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 66 38 48

English :

An afternoon dedicated to Halloween… is okay for you ? So put on your most terrifying suit and join our celebration !

German :

Ein Nachmittag mit dem Thema Halloween… lässt dich vor Freude erschauern? Dann schlüpfe in dein gruseligstes Kostüm und mach bei der Party mit!

Italiano :

Un pomeriggio a tema Halloween vi fa venire i brividi? Allora indossate il vostro travestimento più terrificante e partecipate alla festa!

Espanol :

¿Te da escalofríos una tarde de Halloween? Entonces ponte tu disfraz más terrorífico y ¡únete a la fiesta!

