Halloween à Aurons Place Du Boulodrome Aurons
Halloween à Aurons Place Du Boulodrome Aurons dimanche 26 octobre 2025.
Halloween à Aurons
Dimanche 26 octobre 2025 à partir de 14h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-10-26 14:00:00
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Un après-midi sur le thème d’Halloween… ça te fait frissonner de bonheur ? Alors enfile ton déguisement le plus terrifiant et rejoins la fête !Familles
Au programme de cet après-midi préparé par les parents délégués de l’école d’Aurons
– Stands de l’horreur
– Chasse aux fantômes
– Course aux Sorcières
– Fabrication de décorations
– Concours de déguisement
– Chasse au trésor à la recherche du trésor perdu du Château du Castellas (sur inscription uniquement)
De nombreux lots sont à gagner !
Un moment riche en frissons et en rires, à partager en famille !
Sur place, vente de gâteaux et boissons au bénéfice des projets de l’école communale. .
Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 66 38 48
English :
An afternoon dedicated to Halloween… is okay for you ? So put on your most terrifying suit and join our celebration !
German :
Ein Nachmittag mit dem Thema Halloween… lässt dich vor Freude erschauern? Dann schlüpfe in dein gruseligstes Kostüm und mach bei der Party mit!
Italiano :
Un pomeriggio a tema Halloween vi fa venire i brividi? Allora indossate il vostro travestimento più terrificante e partecipate alla festa!
Espanol :
¿Te da escalofríos una tarde de Halloween? Entonces ponte tu disfraz más terrorífico y ¡únete a la fiesta!
