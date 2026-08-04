AGENDA · Schnersheim
Halloween à Avenheim Schnersheim
samedi 31 octobre 2026 · Schnersheim
Informations pratiques
Schnersheim
Halloween à Avenheim
2 rue Paul Bûcher Schnersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-31 16:00:00
fin : 2026-10-31 21:30:00
Date(s) :
2026-10-31
Rendez-vous pour un après-midi bricolage et maquillage de Halloween.
Soirée tartes flambées, sur place ou à emporter. .
2 rue Paul Bûcher Schnersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 98 66 23 74 etksabouge@gmail.com
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English :
L’événement Halloween à Avenheim Schnersheim a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg