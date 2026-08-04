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AGENDA · Schnersheim

Halloween à Avenheim Schnersheim

samedi 31 octobre 2026 · Schnersheim

Halloween à Avenheim Schnersheim

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
2 rue Paul Bûcher
Ville
67370 Schnersheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Schnersheim

Halloween à Avenheim

2 rue Paul Bûcher Schnersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-31 16:00:00
fin : 2026-10-31 21:30:00

Date(s) :
2026-10-31

Rendez-vous pour un après-midi bricolage et maquillage de Halloween.

Soirée tartes flambées, sur place ou à emporter.   .

2 rue Paul Bûcher Schnersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 98 66 23 74  etksabouge@gmail.com

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English :

L’événement Halloween à Avenheim Schnersheim a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg