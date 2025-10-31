Halloween à Bouesse Bouesse
Soirée Halloween à Bouesse organisée par le comité des Foires. Pour les enfants de 3 à 12 ans.
Photo souvenir avec décor Halloween, maquillage, départ pour le tour des maisons puis retour à la salle des fêtes pour partager les victuailles. .
Bouesse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 06 83 46
English :
Halloween evening in Bouesse organized by the Comité des Foires. For children aged 3 to 12.
German :
Halloween-Abend in Bouesse, der vom Messekomitee organisiert wird. Für Kinder von 3 bis 12 Jahren.
Italiano :
Serata di Halloween a Bouesse organizzata dal Comité des Foires. Per bambini dai 3 ai 12 anni.
Espanol :
Noche de Halloween en Bouesse organizada por el Comité des Foires. Para niños de 3 a 12 años.
