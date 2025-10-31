Halloween à Bourdenay Bourdenay

Vendredi 31 Octobre 2025 Départ à 14h

Halloween !!!

départ du cimetière de Bourdenay

Amis villageois, préparez vos réserves de bonbons!

Les petites créatures affamées comptent sur vous!

Chasse macabre aux friandises, suivi d’un goûter et partage de bonbons!

+ Festin des ténèbres en soirée.

Tarif 5€ par tête arrachée (pour le festin le soir)

1 boisson offerte… Si vous venez déguisé! .

cimetière Bourdenay 10290 Aube Grand Est +33 6 31 90 90 57

