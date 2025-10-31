Halloween à Cap sur Maubert Cap sur Maubert Saint-Fort-sur-Gironde
Halloween à Cap sur Maubert Cap sur Maubert Saint-Fort-sur-Gironde vendredi 31 octobre 2025.
Halloween à Cap sur Maubert
Cap sur Maubert 54 Rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
à partir de 8 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Osez vous aventurer à CAP’ SUR MAUBERT pour fêter Halloween !!!
.
Cap sur Maubert 54 Rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 48 12 capsurmaubert@haute-saintonge.org
English :
Dare to venture to CAP’ SUR MAUBERT to celebrate Halloween!!!
German :
Trauen Sie sich, in CAP’ SUR MAUBERT Halloween zu feiern!
Italiano :
Osate avventurarvi a CAP’ SUR MAUBERT per festeggiare Halloween!!!
Espanol :
¡¡¡Atrévete a aventurarte en CAP’ SUR MAUBERT para celebrar Halloween!!!
L’événement Halloween à Cap sur Maubert Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-09-10 par CDC de Haute Saintonge