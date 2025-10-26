HALLOWEEN À CAVAILLÉ Larra
HALLOWEEN À CAVAILLÉ Larra dimanche 26 octobre 2025.
HALLOWEEN À CAVAILLÉ
DOMAINE DE CAVAILLÉ Larra Haute-Garonne
Tarif : 0 EUR
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Préparez-vous à frissonner !
L’APE de Larra vous invite à un terrible après-midi sur le thème d’Halloween !
Au programme
Atelier maquillage ;
Jeux pour petits et grands ;
Atelier de découpe de citrouilles ;
Ateliers créatifs sur le thème d’Halloween ;
Et bien sûr, notre incontournable stand gourmand préparé par les parents d’élèves et leurs enfants !
Venez déguisés pour un après-midi plein de frissons et de rires ! 0 .
DOMAINE DE CAVAILLÉ Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 62 54 apelarra31330@gmail.com
English :
Get ready to shiver!
The Larra APE invites you to a terrifying Halloween-themed afternoon!
German :
Bereiten Sie sich auf das Gruseln vor!
Die EV von Larra lädt Sie zu einem schrecklichen Nachmittag mit dem Thema Halloween ein!
Italiano :
Preparatevi a rabbrividire!
L’APE Larra vi invita a un terrificante pomeriggio a tema Halloween!
Espanol :
¡Prepárate para temblar!
El APE Larra te invita a una terrorífica tarde de Halloween
