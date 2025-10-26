HALLOWEEN À CAVAILLÉ Larra

Préparez-vous à frissonner !

L’APE de Larra vous invite à un terrible après-midi sur le thème d’Halloween !

Au programme

Atelier maquillage ;

Jeux pour petits et grands ;

Atelier de découpe de citrouilles ;

Ateliers créatifs sur le thème d’Halloween ;

Et bien sûr, notre incontournable stand gourmand préparé par les parents d’élèves et leurs enfants !

Venez déguisés pour un après-midi plein de frissons et de rires ! 0 .

DOMAINE DE CAVAILLÉ Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 62 54 apelarra31330@gmail.com

English :

Get ready to shiver!

The Larra APE invites you to a terrifying Halloween-themed afternoon!

German :

Bereiten Sie sich auf das Gruseln vor!

Die EV von Larra lädt Sie zu einem schrecklichen Nachmittag mit dem Thema Halloween ein!

Italiano :

Preparatevi a rabbrividire!

L’APE Larra vi invita a un terrificante pomeriggio a tema Halloween!

Espanol :

¡Prepárate para temblar!

El APE Larra te invita a una terrorífica tarde de Halloween

L’événement HALLOWEEN À CAVAILLÉ Larra a été mis à jour le 2025-10-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE