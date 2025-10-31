Halloween à Chamorin Baraize

Halloween à Chamorin Baraize vendredi 31 octobre 2025.

Halloween à Chamorin

Baraize Indre

Vendredi 2025-10-31 18:00:00

Halloween à Chamorin by Les Gamins d’ Baraize .

Serez vous assez courageux pour venir boire la potion d’Chamorin ?!!?

Venez déambuler dans les rues et animer tout le village de Chamorin avec vos vos beaux déguisements.

Animations surprises tout au long du parcours, vente de gâteaux, concours de déguisements adultes. .

Baraize 36270 Indre Centre-Val de Loire lesgaminsdbaraize@gmail.com

Halloween in Chamorin by Les Gamins d’ Baraize .

Halloween in Chamorin von Les Gamins d’ Baraize .

Halloween in Chamorin di Les Gamins d’ Baraize .

Halloween en Chamorin por Les Gamins d’ Baraize .

L’événement Halloween à Chamorin Baraize a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Vallée de la Creuse