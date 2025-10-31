Halloween à Courseulles-sur-Mer Graye-sur-Mer

Halloween à Courseulles-sur-Mer Graye-sur-Mer vendredi 31 octobre 2025.

Halloween à Courseulles-sur-Mer

48 rue de la Mer Graye-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Venez déguisé !

Petits monstres en tout genre, rendez-vous le vendredi 31 octobre à Courseulles-sur-Mer. Un programme terrifiant est en cours d’élaboration pour un super Halloween.

+ d’infos à venir prochainement .

48 rue de la Mer Graye-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr

English : Halloween à Courseulles-sur-Mer

Come dressed up!

German : Halloween à Courseulles-sur-Mer

Kommen Sie verkleidet!

Italiano :

Venite sotto mentite spoglie!

Espanol :

¡Ven disfrazado!

L’événement Halloween à Courseulles-sur-Mer Graye-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme de Cœur de Nacre