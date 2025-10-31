Halloween à Courseulles-sur-Mer Graye-sur-Mer
Halloween à Courseulles-sur-Mer
48 rue de la Mer Graye-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Venez déguisé !
Petits monstres en tout genre, rendez-vous le vendredi 31 octobre à Courseulles-sur-Mer. Un programme terrifiant est en cours d’élaboration pour un super Halloween.
+ d’infos à venir prochainement .
48 rue de la Mer Graye-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr
English : Halloween à Courseulles-sur-Mer
Come dressed up!
German : Halloween à Courseulles-sur-Mer
Kommen Sie verkleidet!
Italiano :
Venite sotto mentite spoglie!
Espanol :
¡Ven disfrazado!
