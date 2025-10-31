Halloween à Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer

Le Ranch et halles médiévales Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-31 13:30:00

2025-10-31

Perfectionnez le costume de votre enfant par une séance de maquillage au Ranch entre 13h30 et 15h, avant le départ du défilé vers les halles. Un spectacle et une distribution de bonbons suivront sous les halles à 16h.

Le Ranch et halles médiévales Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66 dives@normandie-paysdauge.fr

English : Halloween à Dives-sur-Mer

Perfect your child’s costume with a make-up session at the Ranch between 1:30 and 3pm, before the parade departs for the Halles. A show and candy distribution will follow under the halls at 4pm.

German : Halloween à Dives-sur-Mer

Perfektionieren Sie das Kostüm Ihres Kindes mit einer Schminkstunde auf der Ranch zwischen 13:30 und 15:00 Uhr, bevor die Parade in den Markthallen startet. Um 16 Uhr folgt eine Show und die Verteilung von Süßigkeiten in den Markthallen.

Italiano :

Perfezionate il costume del vostro bambino con una sessione di trucco al Ranch tra le 13.30 e le 15.00, prima che la sfilata parta per il mercato coperto. Alle 16.00 seguirà uno spettacolo e la distribuzione di caramelle sotto il mercato coperto.

Espanol :

Perfeccione el disfraz de su hijo con una sesión de maquillaje en el Rancho entre las 13.30 y las 15.00 horas, antes de que el desfile salga hacia el mercado cubierto. A las 16:00 horas se celebrará un espectáculo y se repartirán caramelos bajo el mercado cubierto.

