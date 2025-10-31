Halloween à Domme Domme

Viens fêter Halloween à Domme !

Au programme

– 14h à 19h maquillage sur la place Transforme-toi en ton monstre préféré !

– 18h Bonbons Tour au départ de l’office de tourisme Pars arpenter les rues de la bastide pour récolter un maximum de friandises !

– 20h à 22h Soupe des sorcières & Boum de l’enfer Profite d’une soirée terriblement fun dans une ambiance électrique avec DJ Djoque !

Joue le jeu et enfile ton déguisement le plus terrifiant !

Réservations conseillées 05 53 31 71 00 .

Place de la Halle Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00 sites-domme@gmail.com

English :

Come and celebrate Halloween in Domme!

On the program:

Face painting on Place de la Halle from 2pm to 7pm.

Trick-or-treating in the bastide at 6pm.

From 8pm to 10pm: witches’ soup and hell’s boom!

Play along and put on your most terrifying disguise!

Reservations recommended: 05 53 31 71 00

German : Halloween à Domme

Komm und feiere Halloween in Domme!

Auf dem Programm stehen:

Schminken auf dem Place de la Halle von 14:00 bis 19:00 Uhr.

Bonbontour durch die Bastide um 18 Uhr.

Von 20:00 bis 22:00 Uhr: Hexensuppe und Bumm aus der Hölle!

Spiel mit und schlüpfe in dein furchterregendstes Kostüm!

Reservierungen werden empfohlen: 05 53 31 71 00

Italiano :

Vieni a festeggiare Halloween a Domme!

In programma:

Pittura del viso sulla Place de la Halle dalle 14.00 alle 19.00.

Dolcetto o scherzetto nella Bastide alle 18.00.

Dalle 20.00 alle 22.00: zuppa di streghe e festa da paura!

Partecipate e indossate il vostro travestimento più terrificante!

Prenotazione consigliata: 05 53 31 71 00

Espanol : Halloween à Domme

¡Ven a celebrar Halloween en Domme!

En el programa:

Pintacaras en la plaza de la Halle de 14:00 a 19:00 h.

Truco o trato en la bastida a las 18:00 h.

De 20:00 a 22:00 h: sopa de brujas y ¡una fiesta infernal!

Participa y ponte tu disfraz más terrorífico

Reservas recomendadas: 05 53 31 71 00

