Halloween à Domme Domme

Halloween à Domme
Place de la Halle Domme Dordogne
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Viens fêter Halloween à Domme !
Au programme
– 14h à 19h maquillage sur la place Transforme-toi en ton monstre préféré !
– 18h Bonbons Tour au départ de l’office de tourisme Pars arpenter les rues de la bastide pour récolter un maximum de friandises !
– 20h à 22h Soupe des sorcières & Boum de l’enfer Profite d’une soirée terriblement fun dans une ambiance électrique avec DJ Djoque !
Joue le jeu et enfile ton déguisement le plus terrifiant !
Réservations conseillées 05 53 31 71 00 .
Place de la Halle Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00 sites-domme@gmail.com
English :
Come and celebrate Halloween in Domme!
On the program:
Face painting on Place de la Halle from 2pm to 7pm.
Trick-or-treating in the bastide at 6pm.
From 8pm to 10pm: witches’ soup and hell’s boom!
Play along and put on your most terrifying disguise!
Reservations recommended: 05 53 31 71 00
German : Halloween à Domme
Komm und feiere Halloween in Domme!
Auf dem Programm stehen:
Schminken auf dem Place de la Halle von 14:00 bis 19:00 Uhr.
Bonbontour durch die Bastide um 18 Uhr.
Von 20:00 bis 22:00 Uhr: Hexensuppe und Bumm aus der Hölle!
Spiel mit und schlüpfe in dein furchterregendstes Kostüm!
Reservierungen werden empfohlen: 05 53 31 71 00
Italiano :
Vieni a festeggiare Halloween a Domme!
In programma:
Pittura del viso sulla Place de la Halle dalle 14.00 alle 19.00.
Dolcetto o scherzetto nella Bastide alle 18.00.
Dalle 20.00 alle 22.00: zuppa di streghe e festa da paura!
Partecipate e indossate il vostro travestimento più terrificante!
Prenotazione consigliata: 05 53 31 71 00
Espanol : Halloween à Domme
¡Ven a celebrar Halloween en Domme!
En el programa:
Pintacaras en la plaza de la Halle de 14:00 a 19:00 h.
Truco o trato en la bastida a las 18:00 h.
De 20:00 a 22:00 h: sopa de brujas y ¡una fiesta infernal!
Participa y ponte tu disfraz más terrorífico
Reservas recomendadas: 05 53 31 71 00
