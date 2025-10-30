Halloween à Eguzon Éguzon-Chantôme

Halloween à Eguzon Éguzon-Chantôme jeudi 30 octobre 2025.

Halloween à Eguzon

Place de la République Éguzon-Chantôme Indre

Début : 2025-10-30 18:00:00

fin : 2025-10-30

2025-10-30

APE Part’ Age Ton Pep’s organise Halloween approche à Éguzon !

Le 30 octobre, viens chasser le squelette maudit, bonbons pour tous les enfants !

Place de la République Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 15 16 42 88 apepartagetonpeps@gmail.com

English :

APE Part’ Age Ton Pep’s organizes Halloween is coming to Éguzon!

On October 30, come and hunt the cursed skeleton, sweets for all!

German :

APE Part’ Age Ton Pep’s organisiert Halloween naht in Éguzon!

Am 30. Oktober kannst du das verfluchte Skelett jagen, Süßigkeiten für alle Kinder!

Italiano :

APE Part’ Age Ton Pep’s organizza Halloween arriva a Éguzon!

Il 30 ottobre, venite a caccia dello scheletro maledetto, dolcetti per tutti i bambini!

Espanol :

APE Part’ Age Ton Pep’s organiza ¡Halloween llega a Éguzon!

El 30 de octubre, ven a cazar el esqueleto maldito, ¡caramelos para todos los niños!

