Halloween à Eynesse Eynesse

Bourg Eynesse Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Venez fêter Halloween à Eynesse!

RDV à la bibliothèque à 14h15 pour un départ à 14h30.

Inscriptions obligatoires au 07 89 86 57 35 (Mme Angéline Fonvieille).

Présence d’un parent obligatoire. .

Bourg Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 86 57 35

