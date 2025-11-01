Halloween à Eynesse Eynesse
Halloween à Eynesse Eynesse samedi 1 novembre 2025.
Halloween à Eynesse
Bourg Eynesse Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Venez fêter Halloween à Eynesse!
RDV à la bibliothèque à 14h15 pour un départ à 14h30.
Inscriptions obligatoires au 07 89 86 57 35 (Mme Angéline Fonvieille).
Présence d’un parent obligatoire. .
Bourg Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 86 57 35
English : Halloween à Eynesse
German : Halloween à Eynesse
Italiano :
Espanol :
L’événement Halloween à Eynesse Eynesse a été mis à jour le 2025-09-18 par OT du Pays Foyen