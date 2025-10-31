Halloween à Fontvieille Salle Polyvalente Fontvieille

vendredi 31 octobre 2025.

Halloween à Fontvieille

Vendredi 31 octobre 2025 de 14h à 17h. Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-31

La commission jeunesse de la municipalité de Fontvieille organise une fête d’Halloween à la salle polyvalente

De 14h à 17h:

– Animation musicale

– Goûter et bonbons offerts

– Venez déguisés ! .

Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Fontvieille town council’s youth committee is organising a Halloween party at the Salle Polyvalente

German :

Der Jugendausschuss der Gemeinde Fontvieille organisiert eine Halloween-Party in der Salle Polyvalente

Italiano :

Il comitato giovanile del comune di Fontvieille organizza una festa di Halloween nella sala polivalente

Espanol :

El comité juvenil del municipio de Fontvieille organiza una fiesta de Halloween en la sala polivalente

L’événement Halloween à Fontvieille Fontvieille a été mis à jour le 2025-10-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles