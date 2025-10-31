Halloween à Fontvieille Salle Polyvalente Fontvieille
Halloween à Fontvieille Salle Polyvalente Fontvieille vendredi 31 octobre 2025.
Halloween à Fontvieille
Vendredi 31 octobre 2025 de 14h à 17h. Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 17:00:00
2025-10-31
La commission jeunesse de la municipalité de Fontvieille organise une fête d’Halloween à la salle polyvalente
De 14h à 17h:
– Animation musicale
– Goûter et bonbons offerts
– Venez déguisés ! .
Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The Fontvieille town council’s youth committee is organising a Halloween party at the Salle Polyvalente
German :
Der Jugendausschuss der Gemeinde Fontvieille organisiert eine Halloween-Party in der Salle Polyvalente
Italiano :
Il comitato giovanile del comune di Fontvieille organizza una festa di Halloween nella sala polivalente
Espanol :
El comité juvenil del municipio de Fontvieille organiza una fiesta de Halloween en la sala polivalente
