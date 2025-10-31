HALLOWEEN À GANGES Ganges

Centre-ville de Ganges Ganges Hérault

Halloween à Ganges ça va faire très très peur !

Vendredi 31 octobre de 11H00 à 22H00 avec des animations GRATUITES en journée suivi de l’Apéro Soup’ en soirée (3€/personne)

Venez déguisés‍♂️!

AU PROGRAMME gourmandises, rires & frissons garantis !

Animations GRATUITES (11H00-18H30)

La Bougeotte/L’Agantic unissent leurs baguettes magiques pour une journée de frissons (gratuit)

*11H-13H Maquillage et déguisements autour des Halles

*15H-17H Grand jeu de piste d’Halloween, à partir de 15h RDV à l’Agantic

*18H-18H30 Déambulation déguisée

Apéro Soup’ (à partir de 18h30– 3€ avec Ecocup)

L’association des commerçants de Ganges prennent ensuite leurs plus belles marmites pour la seconde édition de leur Apéro Soup’ ! Au programme:

*18H30-22H00 Concours de soupes des restaurateurs et métiers de bouche de Ganges à 18H30 avec animation musicale & dansante par Mano A Mano, remise des prix à 21H00 (Dégustations de soupes + Ecocup 3€) RDV Rue Jeu de Ballon .

Centre-ville de Ganges Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 85 03 mairie@ganges.fr

English :

Halloween in Ganges is going to be very, very scary!

Friday, October 31st from 11am to 10pm with FREE entertainment during the day, followed by the Apéro Soup? in the evening (3?/person)

German :

Halloween in Ganges wird sehr, sehr gruselig!

Freitag, 31. Oktober von 11.00 bis 22.00 Uhr mit KOSTENLOSEN Animationen tagsüber, gefolgt von einem Apéro Soup? am Abend (3?/Person)

Italiano :

Halloween a Ganges sarà molto, molto spaventoso!

Venerdì 31 ottobre dalle 11.00 alle 22.00 con intrattenimento GRATUITO durante il giorno seguito dall’Apéro Soup? la sera (3?/persona)

Espanol :

¡Halloween en Ganges va a ser muy, muy terrorífico!

Viernes 31 de octubre, de 11.00 a 22.00 horas, con espectáculos GRATUITOS durante el día, seguidos de un Apéro Soup? por la noche (3?/persona)

