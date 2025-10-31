Halloween, à Garlin Garlin

Place du Marcadieu Garlin Pyrénées-Atlantiques

Cette année, petits monstres, sorcières et vampires sont invités à venir fêter Halloween dans les rues de Garlin dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Tout au long de la journée, l’Association des Commerçants et Artisans propose un petit parcours dans 3 commerces partenaires viens déguisé(e), fais tamponner ta carte.

À 19h retrouve nous au restaurant le Théo pour une petite Halloween Party !

Une potion magique et des bonbons seront offerts aux enfants déguisés ayant fait tamponner leur carte.

À 17h départ prévu sur la place du village pour une chasse aux bonbons dans les rues, à l’initiative d’habitants du village.

Tous les habitants sont invités à prévoir quelques friandises pour les enfants déguisés et faire de cette soirée un moment joyeux et gourmand pour tous. Et pour prolonger la soirée,

19h le restaurant du Parc propose un menu spécial Halloween. avec une électi .

Place du Marcadieu Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@acse-garlin.fr

