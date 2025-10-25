Halloween à Gontaud de Nogaret Gontaud-de-Nogaret

Halloween à Gontaud de Nogaret

Salle des Fêtes Dans le Village Gontaud-de-Nogaret Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Halloween organisée par la Compagnie Dodet’s.

Rendez-vous à la salle des fêtes à 14h30

Activités, grand jeu à la découverte du village, chasse aux bonbons dans le village, velouté de butternuts.

Jeux gonflables, Gouter et buvette sur place. .

English : Halloween à Gontaud de Nogaret

Halloween organized by Compagnie Dodet’s.

German : Halloween à Gontaud de Nogaret

Halloween, organisiert von der Compagnie Dodet’s.

Italiano :

Halloween organizzato dalla Compagnie Dodet’s.

Espanol :

Halloween organizado por la Compagnie Dodet’s.

L’événement Halloween à Gontaud de Nogaret Gontaud-de-Nogaret a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Val de Garonne