Halloween à Gontaud de Nogaret Gontaud-de-Nogaret

Halloween à Gontaud de Nogaret
Salle des Fêtes Dans le Village Gontaud-de-Nogaret Lot-et-Garonne
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Halloween organisée par la Compagnie Dodet’s.
Rendez-vous à la salle des fêtes à 14h30
Activités, grand jeu à la découverte du village, chasse aux bonbons dans le village, velouté de butternuts.
Jeux gonflables, Gouter et buvette sur place. .
Salle des Fêtes Dans le Village Gontaud-de-Nogaret 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 36 02 24
English : Halloween à Gontaud de Nogaret
Halloween organized by Compagnie Dodet’s.
German : Halloween à Gontaud de Nogaret
Halloween, organisiert von der Compagnie Dodet’s.
Italiano :
Halloween organizzato dalla Compagnie Dodet’s.
Espanol :
Halloween organizado por la Compagnie Dodet’s.
