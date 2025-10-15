Halloween à la bibliothèque Les Eyzies

Halloween à la bibliothèque Les Eyzies mercredi 15 octobre 2025.

Halloween à la bibliothèque

Bibliothèque Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Amuse toi et viens déguisé pour fêter Halloween. Participe à des petits ateliers créatifs !

Halloween à la bibliothèque des Eyzies !

Amuse toi et viens déguisé pour fêter Halloween. Participe à des petits ateliers créatifs ! .

Bibliothèque Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 39 55

English : Halloween à la bibliothèque

Have fun and come dressed up to celebrate Halloween. Take part in creative workshops!

German : Halloween à la bibliothèque

Hab Spaß und komm verkleidet, um Halloween zu feiern. Nimm an kleinen kreativen Workshops teil!

Italiano :

Divertitevi e venite vestiti per festeggiare Halloween. Partecipate ai laboratori creativi!

Espanol : Halloween à la bibliothèque

Diviértete y ven disfrazado a celebrar Halloween. Participa en talleres creativos

L’événement Halloween à la bibliothèque Les Eyzies a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère