Halloween à la bibliothèque Les Eyzies
Halloween à la bibliothèque Les Eyzies mercredi 15 octobre 2025.
Halloween à la bibliothèque
Bibliothèque Les Eyzies Dordogne
Amuse toi et viens déguisé pour fêter Halloween. Participe à des petits ateliers créatifs !
Amuse toi et viens déguisé pour fêter Halloween. Participe à des petits ateliers créatifs ! .
Bibliothèque Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 39 55
English : Halloween à la bibliothèque
Have fun and come dressed up to celebrate Halloween. Take part in creative workshops!
German : Halloween à la bibliothèque
Hab Spaß und komm verkleidet, um Halloween zu feiern. Nimm an kleinen kreativen Workshops teil!
Italiano :
Divertitevi e venite vestiti per festeggiare Halloween. Partecipate ai laboratori creativi!
Espanol : Halloween à la bibliothèque
Diviértete y ven disfrazado a celebrar Halloween. Participa en talleres creativos
