Halloween à la Boca Restaurant la Boca Loireauxence

Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2025-10-31 15:30:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
La Boca fête Halloween le vendredi 31 octobre à 15h30 !
Au programme
Ateliers enfants cuisine, maquillage et création de citrouilles pour décorer la salle.
Sur inscription. .
Restaurant la Boca 50 Rue de la Haute Meilleraie Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 64
English :
La Boca celebrates Halloween on Friday, October 31 at 3:30 p.m.!
German :
La Boca feiert Halloween am Freitag, den 31. Oktober um 15:30 Uhr!
Italiano :
La Boca festeggia Halloween venerdì 31 ottobre alle 15.30!
Espanol :
La Boca celebra Halloween el viernes 31 de octubre a las 15.30 horas
L’événement Halloween à la Boca Loireauxence a été mis à jour le 2025-10-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis