Halloween à la Boca Restaurant la Boca Loireauxence

Restaurant la Boca 50 Rue de la Haute Meilleraie Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2025-10-31 15:30:00

La Boca fête Halloween le vendredi 31 octobre à 15h30 !

Au programme

Ateliers enfants cuisine, maquillage et création de citrouilles pour décorer la salle.

Sur inscription. .

English :

La Boca celebrates Halloween on Friday, October 31 at 3:30 p.m.!

German :

La Boca feiert Halloween am Freitag, den 31. Oktober um 15:30 Uhr!

Italiano :

La Boca festeggia Halloween venerdì 31 ottobre alle 15.30!

Espanol :

La Boca celebra Halloween el viernes 31 de octubre a las 15.30 horas

