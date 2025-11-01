Halloween à la brasserie La Dunoise Ancienne cours de l’école Dun-sur-Meuse

Halloween à la brasserie La Dunoise Ancienne cours de l’école Dun-sur-Meuse samedi 1 novembre 2025.

Halloween à la brasserie La Dunoise

Ancienne cours de l’école 44 rue de l’Hôtel de Ville Dun-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-11-01 18:00:00

fin : 2025-11-01 23:59:00

2025-11-01

Rejoignez la brasserie pour une soirée unique un moment à part, entre mystère, musique, lumières tamisées et dégustations.

Pour l’occasion, lancement et dégustation exclusive d’Aquila Noctis, une bière impériale noire à 10,2%; intense, vanillée et chocolatée.

Dress code suggéré sombre, élégant ou terriblement original. Venez déguisés si le cœur vous en dit !Tout public

Ancienne cours de l’école 44 rue de l’Hôtel de Ville Dun-sur-Meuse 55110 Meuse Grand Est +33 6 85 49 65 83 sasbfp@gmail.com

English :

Join the brewery for a unique evening: a moment apart, between mystery, music, dimmed lights and tastings.

For the occasion, launch and exclusive tasting of Aquila Noctis, a 10.2% dark imperial ale; intense, vanilla and chocolate.

Suggested dress code: dark, elegant or terribly original. Come dressed up if you feel like it!

German :

Besuchen Sie die Brauerei für einen einzigartigen Abend: ein besonderer Moment zwischen Geheimnissen, Musik, gedämpftem Licht und Verkostungen.

Zu diesem Anlass wird Aquila Noctis vorgestellt und exklusiv verkostet, ein schwarzes Imperial Stout mit 10,2%, intensiv, vanillig und schokoladig.

Dresscode-Vorschlag: dunkel, elegant oder sehr originell. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie verkleidet!

Italiano :

Unitevi al birrificio per una serata unica: un momento a parte, con mistero, musica, luci soffuse e degustazioni.

Per l’occasione, lancio e degustazione esclusiva di Aquila Noctis, una imperial ale scura al 10,2%: intensa, vaniglia e cioccolato.

Dress code consigliato: scuro, elegante o terribilmente originale. Se ne avete voglia, venite vestiti in modo elegante!

Espanol :

Únase a la cervecería para una velada única: un momento aparte, con misterio, música, luces tenues y degustaciones.

Para la ocasión, lanzamiento y degustación exclusiva de Aquila Noctis, una ale imperial oscura al 10,2%: intensa, vainilla y chocolate.

Código de vestimenta sugerido: oscuro, elegante o terriblemente original. ¡Ven disfrazado si te apetece!

