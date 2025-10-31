Halloween à La Cave des Tontons La Cave des Tontons Le Barp
Halloween à La Cave des Tontons La Cave des Tontons Le Barp vendredi 31 octobre 2025.
Halloween à La Cave des Tontons
La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp Gironde
Début : 2025-10-31
2025-10-31
LA CAVE DES TONTONS
16h film spécial enfants
Goûter offert et concours de déguisement Un bon moment à partager en famille à la cave.
18h pause chasse aux bonbons
Le temps pour les enfants de partir en mission sucrée, pendant que les parents profitent d’une balade ou d’un verre à la Cave
20h séance de voyance offerte par la Cave
10 minutes par personne, ambiance conviviale et un peu mystique. On ne garantit pas de prédire l’avenir, mais vous découvrirez un univers incroyable !
21h30 film spécial Halloween pour les grands Strictement interdit aux enfants.
Concours de déguisement et frissons assurés.
Informations
lacavedestontons@groupriv.com .
La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 94 45 02 lacavedestontons@groupriv.com
