Halloween à La Cave des Tontons La Cave des Tontons Le Barp

La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp Gironde

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

LA CAVE DES TONTONS

16h film spécial enfants

Goûter offert et concours de déguisement Un bon moment à partager en famille à la cave.

18h pause chasse aux bonbons

Le temps pour les enfants de partir en mission sucrée, pendant que les parents profitent d’une balade ou d’un verre à la Cave

20h séance de voyance offerte par la Cave

10 minutes par personne, ambiance conviviale et un peu mystique. On ne garantit pas de prédire l’avenir, mais vous découvrirez un univers incroyable !

21h30 film spécial Halloween pour les grands Strictement interdit aux enfants.

Concours de déguisement et frissons assurés.

lacavedestontons@groupriv.com .

La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 94 45 02 lacavedestontons@groupriv.com

