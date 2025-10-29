Halloween à la ferme Claville-Motteville
Halloween à la ferme Claville-Motteville mercredi 29 octobre 2025.
Halloween à la ferme
163 Route de Cailly Claville-Motteville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2025-10-29 16:00:00
fin : 2025-10-31 17:30:00
Date(s) :
2025-10-29
Comment se débarrasser d’une sorcière ?
Conte à écouter en famille, visite de la ferme…et distribution de friandises !
Venez déguisés ! .
163 Route de Cailly Claville-Motteville 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 68 09 43 98 fermedesecoles@gmail.com
English : Halloween à la ferme
