Halloween à la ferme Claville-Motteville

Halloween à la ferme Claville-Motteville mercredi 29 octobre 2025.

Halloween à la ferme

163 Route de Cailly Claville-Motteville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-29 16:00:00

fin : 2025-10-31 17:30:00

Date(s) :

2025-10-29

Comment se débarrasser d’une sorcière ?

Conte à écouter en famille, visite de la ferme…et distribution de friandises !

Venez déguisés ! .

163 Route de Cailly Claville-Motteville 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 68 09 43 98 fermedesecoles@gmail.com

English : Halloween à la ferme

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween à la ferme Claville-Motteville a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin