Halloween à la ferme Ferme du Coeur Concarneau

Halloween à la ferme

Ferme du Coeur Allée Jean-Marie Le Bris Concarneau Finistère

Début : 2025-10-31 16:00:00

2025-10-31

Venez le fêtez à la ferme le 31 octobre à partir de 16h et jusqu’à 19h30 !

Au programme des énigmes pour toutes âges.

En récompense des bonbons !!!

Venez nombreux et déguisé à la ferme pour fêter Halloween .

Ferme du Coeur Allée Jean-Marie Le Bris Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 7 79 36 94 63

