Halloween à la ferme Ferme du Coeur Concarneau vendredi 31 octobre 2025.
Ferme du Coeur Allée Jean-Marie Le Bris Concarneau Finistère
Début : 2025-10-31 16:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Venez le fêtez à la ferme le 31 octobre à partir de 16h et jusqu’à 19h30 !
Au programme des énigmes pour toutes âges.
En récompense des bonbons !!!
Venez nombreux et déguisé à la ferme pour fêter Halloween .
Ferme du Coeur Allée Jean-Marie Le Bris Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 7 79 36 94 63
