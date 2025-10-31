Halloween à la ferme de Jolie Fleur Péret-Bel-Air
Halloween à la ferme de Jolie Fleur
Ferme de Jolie Fleur Péret-Bel-Air Corrèze
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Octobre est là, attention!! A la fin du mois les Zombies seront parmi nous…et nous allons avoir besoin de vous pour éviter la catastrophe…
Alors vite, à vos réservations ! Énigmes, épreuves mystérieuses, balade aux lampions à la rencontre des animaux…
Nous vous attendons pour une nouvelle après-midi en famille! .
Ferme de Jolie Fleur Péret-Bel-Air 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 04 61 31
