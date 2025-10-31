Halloween à la Ferme de la Seconde Chance Fleurac Le Brignon

Halloween à la Ferme de la Seconde Chance Fleurac Le Brignon vendredi 31 octobre 2025.

Halloween à la Ferme de la Seconde Chance

Fleurac Ferme de la Seconde Chance Le Brignon Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Visite spéciale Halloween, chasse aux objets. Stand crêpes, balades à poney… Créneaux pour participer 14h ou 16h, nocturne à 18h pour les plus courageux, frissons assurés. Un déguisement récompensé à chaque créneau.

Fleurac Ferme de la Seconde Chance Le Brignon 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 71 80 70

English :

Special Halloween tour, object hunt. Pancake stand, pony rides… Time slots to take part: 2 or 4 pm, night-time at 6 pm for the bravest chills guaranteed. A disguise rewarded at each slot.

German :

Spezielle Halloween-Tour, Jagd nach Gegenständen. Crêpes-Stand, Ponyreiten… Zeitfenster für die Teilnahme: 14 Uhr oder 16 Uhr, abends um 18 Uhr für die Mutigsten, Gänsehaut garantiert. In jedem Zeitfenster wird ein Kostüm belohnt.

Italiano :

Visita speciale di Halloween, caccia agli oggetti. Bancarella di frittelle, passeggiate con i pony… Fasce orarie di partecipazione: 14.00 o 16.00, notturna alle 18.00 per i più coraggiosi, brividi garantiti. Un travestimento in premio per ogni fascia oraria.

Espanol :

Visita especial de Halloween, búsqueda de objetos. Puesto de tortitas, paseos en poni… Horarios de participación: 14:00 o 16:00, nocturno a las 18:00 para los más valientes, escalofríos garantizados. Un disfraz de recompensa en cada franja horaria.

L’événement Halloween à la Ferme de la Seconde Chance Le Brignon a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay