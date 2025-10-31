Halloween à la ferme de Renouville Vicq-sur-Mer

La ferme de renouville Vicq-sur-Mer Manche

A l’occasion d’Halloween, les associations CherBOUGEtoi, le Krill et la Ferme de Renouville s’associent pour la première fois afin de vous proposer un événement familial inédit du vendredi 31 octobre au dimanche 2 novembre.

Au programme de ces 3 jours retrouvez pour petits et grands des maquillages effrayants, des goûters monstrueux, des concours de costumes, des ateliers citrouilles, des murder parties organisées par Fun Inside, des contes terrifiants, des concerts, une soirée dj, des spectacles d’impro, des tatouages, sans oublier tartiflette et soupe géante, ainsi que le fameux marché de créateurs dont CherBOUGEtoi a le secret !

En attendant le programme détaillé, n’hésitez pas à vous inscrire en famille ou entre amis à une des 2 murder party qui aura lieu le vendredi à 18h30 ou à 20h30. Les places sont limitées alors ça risque de partir vite ! Inscription par équipe de 5 personnes maxi. 15€/pers avec boisson incluse (hors pinte), soit 75€ par équipe.

Inscriptions sur https://www.helloasso.com/associations/le-krill/evenements/murder-party-a-la-ferme-de-renouville .

La ferme de renouville Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie

