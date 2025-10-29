Halloween à la ferme La Garde-Adhémar

Halloween à la ferme La Garde-Adhémar mercredi 29 octobre 2025.

Halloween à la ferme

165 Chemin de l’aérodrome La Garde-Adhémar Drôme

Début : 2025-10-29 11:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-10-29

De nombreuses animations vous attendent sur place, sans réservation

La maison de la sorcière

L’atelier de confection de citrouilles d’Halloween

La chasse aux citrouilles

L’atelier maquillage

165 Chemin de l’aérodrome La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 12 62 55 aubonheurdesanimaux@yahoo.fr

English :

Numerous activities await you on site, without reservation:

The witch?s house

Halloween pumpkin-making workshop

Pumpkin hunt

Make-up workshop

German :

Vor Ort erwarten Sie zahlreiche Animationen, für die Sie nicht reservieren müssen:

Das Hexenhaus

Der Workshop zur Herstellung von Halloween-Kürbissen

Die Kürbisjagd

Der Schmink-Workshop

Italiano :

L’intrattenimento in loco è abbondante e non è necessario prenotare in anticipo:

La casa della strega

Laboratorio di creazione di zucche di Halloween

Caccia alle zucche

Laboratorio di trucco

Espanol :

Hay muchas actividades de ocio in situ, sin necesidad de reservar con antelación:

La casa de la bruja

Taller de elaboración de calabazas de Halloween

Caza de calabazas

Taller de maquillaje

