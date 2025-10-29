Halloween à la ferme La Garde-Adhémar
Halloween à la ferme La Garde-Adhémar mercredi 29 octobre 2025.
Halloween à la ferme
165 Chemin de l’aérodrome La Garde-Adhémar Drôme
Début : 2025-10-29 11:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
2025-10-29
De nombreuses animations vous attendent sur place, sans réservation
La maison de la sorcière
L’atelier de confection de citrouilles d’Halloween
La chasse aux citrouilles
L’atelier maquillage
165 Chemin de l’aérodrome La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 12 62 55 aubonheurdesanimaux@yahoo.fr
English :
Numerous activities await you on site, without reservation:
The witch?s house
Halloween pumpkin-making workshop
Pumpkin hunt
Make-up workshop
German :
Vor Ort erwarten Sie zahlreiche Animationen, für die Sie nicht reservieren müssen:
Das Hexenhaus
Der Workshop zur Herstellung von Halloween-Kürbissen
Die Kürbisjagd
Der Schmink-Workshop
Italiano :
L’intrattenimento in loco è abbondante e non è necessario prenotare in anticipo:
La casa della strega
Laboratorio di creazione di zucche di Halloween
Caccia alle zucche
Laboratorio di trucco
Espanol :
Hay muchas actividades de ocio in situ, sin necesidad de reservar con antelación:
La casa de la bruja
Taller de elaboración de calabazas de Halloween
Caza de calabazas
Taller de maquillaje
