Halloween à la ferme Les Minis Pattes Rue des Genêts Cazals

Rue des Genêts Ferme Les Minis Pattes Cazals Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Venez fêter Halloween à la ferme avec une journée spéciale ! Prochaine journée d’ouverture avant l’hiver et ses travaux !

Rendez-vous pour un après-midi d’Halloween en compagnie des animaux où jeux à poneys et bonbons vous attendent !

Rue des Genêts Ferme Les Minis Pattes Cazals 46250 Lot Occitanie +33 7 60 84 87 99

English :

Come and celebrate Halloween at the farm with a special day! We’ll be open again before winter sets in!

Join us for a Halloween afternoon in the company of the animals, where pony games and candy await you!

German :

Feiern Sie Halloween auf dem Bauernhof mit einem besonderen Tag! Der nächste Öffnungstag vor dem Winter und seinen Arbeiten!

Treffen Sie sich zu einem Halloween-Nachmittag mit den Tieren, wo Ponyspiele und Süßigkeiten auf Sie warten!

Italiano :

Venite a festeggiare Halloween in fattoria con una giornata speciale! Saremo aperti anche il giorno successivo, prima dell’arrivo dell’inverno!

Venite a godervi un pomeriggio di Halloween con gli animali, giochi con i pony e dolcetti!

Espanol :

¡Ven a celebrar Halloween en la granja con un día especial! ¡Estaremos abiertos el próximo día antes de que llegue el invierno!

¡Ven a disfrutar de una tarde de Halloween con los animales, juegos con ponis y dulces!

