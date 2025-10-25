Halloween à la ferme Les Minis Pattes Rue des Genêts Cazals
Halloween à la ferme Les Minis Pattes Rue des Genêts Cazals samedi 25 octobre 2025.
Halloween à la ferme Les Minis Pattes
Rue des Genêts Ferme Les Minis Pattes Cazals Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Venez fêter Halloween à la ferme avec une journée spéciale ! Prochaine journée d’ouverture avant l’hiver et ses travaux !
Rendez-vous pour un après-midi d’Halloween en compagnie des animaux où jeux à poneys et bonbons vous attendent !
Venez fêter Halloween à la ferme avec une journée spéciale ! Prochaine journée d’ouverture avant l’hiver et ses travaux !
Rendez-vous pour un après-midi d’Halloween en compagnie des animaux où jeux à poneys et bonbons vous attendent ! .
Rue des Genêts Ferme Les Minis Pattes Cazals 46250 Lot Occitanie +33 7 60 84 87 99
English :
Come and celebrate Halloween at the farm with a special day! We’ll be open again before winter sets in!
Join us for a Halloween afternoon in the company of the animals, where pony games and candy await you!
German :
Feiern Sie Halloween auf dem Bauernhof mit einem besonderen Tag! Der nächste Öffnungstag vor dem Winter und seinen Arbeiten!
Treffen Sie sich zu einem Halloween-Nachmittag mit den Tieren, wo Ponyspiele und Süßigkeiten auf Sie warten!
Italiano :
Venite a festeggiare Halloween in fattoria con una giornata speciale! Saremo aperti anche il giorno successivo, prima dell’arrivo dell’inverno!
Venite a godervi un pomeriggio di Halloween con gli animali, giochi con i pony e dolcetti!
Espanol :
¡Ven a celebrar Halloween en la granja con un día especial! ¡Estaremos abiertos el próximo día antes de que llegue el invierno!
¡Ven a disfrutar de una tarde de Halloween con los animales, juegos con ponis y dulces!
L’événement Halloween à la ferme Les Minis Pattes Cazals a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Gourdon