Halloween à la ferme Saint-Denis-le-Thiboult

Halloween à la ferme

218 Route du Mont Écaché Saint-Denis-le-Thiboult Seine-Maritime

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

2025-10-29

Activités Halloween au magasin de la Ferme maraichère Au panier de la ferme à Saint Denis le Thiboult.

Au programme

– Décoration de ta citrouille avec bougie

– Coloriage spécial Halloween

– Goûter d’Halloween

– Maquillage sur place

(activités de 30 à 45 min)

– Sur réservation uniquement via Facebook ou SMS

– Réservations ouvertes jusqu’au 26 octobre places limitées.

Les enfants restent sous la responsabilité de l’accompagnant. .

218 Route du Mont Écaché Saint-Denis-le-Thiboult 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 78 81 41 23 aupanierdelaferme@gmail.com

