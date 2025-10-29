Halloween à la ferme Saint-Denis-le-Thiboult
Halloween à la ferme Saint-Denis-le-Thiboult mercredi 29 octobre 2025.
Halloween à la ferme
218 Route du Mont Écaché Saint-Denis-le-Thiboult Seine-Maritime
Activités Halloween au magasin de la Ferme maraichère Au panier de la ferme à Saint Denis le Thiboult.
Au programme
– Décoration de ta citrouille avec bougie
– Coloriage spécial Halloween
– Goûter d’Halloween
– Maquillage sur place
(activités de 30 à 45 min)
– Sur réservation uniquement via Facebook ou SMS
– Réservations ouvertes jusqu’au 26 octobre places limitées.
Les enfants restent sous la responsabilité de l’accompagnant. .
218 Route du Mont Écaché Saint-Denis-le-Thiboult 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 78 81 41 23 aupanierdelaferme@gmail.com
