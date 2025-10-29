HALLOWEEN À LA FERME Saint-Père-en-Retz

HALLOWEEN À LA FERME Saint-Père-en-Retz mercredi 29 octobre 2025.

HALLOWEEN À LA FERME

3 La Pacauderie Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29 2025-10-31

Halloween à la ferme… oserez-vous entrer ?

Sorcières, citrouilles et petites bêtes étranges vous donnent rendez-vous pour un Halloween pas comme les autres !

Au programme ensorcelé

-Création de citrouilles effrayantes

-Maquillage terrifiant

-Chasse aux bonbons… si vous trouvez les indices !

-Goûter monstrueusement bon

-Accès libre à la ferme et à ses créatures…euh…animaux

Dates Mercredi 29 octobre matin et après-midi, Vendredi 31 octobre matin et après-midi.

10€ le duo parent/enfant

Gratuit pour les moins de 2 ans

Une journée pleine de frissons et de gourmandises à vivre en famille !

Attention places limités !

Réservatiion ICI .

3 La Pacauderie Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 66 34 06 24 lapetitefermedheidi@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement HALLOWEEN À LA FERME Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Saint Brevin