HALLOWEEN À LA FERME Saint-Père-en-Retz

3 La Pacauderie Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29
Halloween à la ferme… oserez-vous entrer ?
Sorcières, citrouilles et petites bêtes étranges vous donnent rendez-vous pour un Halloween pas comme les autres !
Au programme ensorcelé
-Création de citrouilles effrayantes
-Maquillage terrifiant
-Chasse aux bonbons… si vous trouvez les indices !
-Goûter monstrueusement bon
-Accès libre à la ferme et à ses créatures…euh…animaux
Dates Mercredi 29 octobre matin et après-midi, Vendredi 31 octobre matin et après-midi.
10€ le duo parent/enfant
Gratuit pour les moins de 2 ans
Une journée pleine de frissons et de gourmandises à vivre en famille !
Attention places limités !
Réservatiion ICI .
3 La Pacauderie Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 66 34 06 24 lapetitefermedheidi@gmail.com
