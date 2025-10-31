Halloween à La Grande Vignolle frissons, ambiance et dégustations Turquant

Halloween à La Grande Vignolle frissons, ambiance et dégustations Turquant vendredi 31 octobre 2025.

Halloween à La Grande Vignolle frissons, ambiance et dégustations

Route de Montsoreau Turquant Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Halloween à La Grande Vignolle Frissons, ambiance et dégustations pour petits et grands.

Au programme

L’équipe Filliatreau propose, dès 14h, une projection du dessin animé Hôtel Transylvanie dans les troglos de La Grande Vignolle, suivie d’un goûter, ainsi que des activités pendant la dégustation des adultes.

A 17h, projection d’un film d’horreur pour les + de 18 ans suive d’une dégustation avec assortiment de charcuterie et de fromage.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 31 octobre 2025 à partir de 14h. .

Route de Montsoreau Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 16 44 grandevignolle@filliatreau.fr

English :

Halloween at La Grande Vignolle Chills, atmosphere and tastings for young and old.

German :

Halloween in La Grande Vignolle Grusel, Stimmung und Kostproben für Groß und Klein.

Italiano :

Halloween a La Grande Vignolle Brividi, atmosfera e degustazioni per grandi e piccini.

Espanol :

Halloween en La Grande Vignolle: emociones, salpicaduras y degustaciones para grandes y pequeños.

L’événement Halloween à La Grande Vignolle frissons, ambiance et dégustations Turquant a été mis à jour le 2025-10-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME