Halloween à la Grange La Grange, café associatif de la Smalah Saint-Julien-en-Born vendredi 31 octobre 2025.

La Grange, café associatif de la Smalah 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born Landes

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Venez manzer de monstrueuses pâtisseries, vous faire maquiller, créer des décos mortelles, écouter les zolis contes à frissonner de peur !

Pour les plus grands et les plus téméraires, JAM session et pleins d’autres chozes super terrifiantes pour continuer la soirée ! .

La Grange, café associatif de la Smalah 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 41 45 80

English : Halloween à la Grange

Espanol : Halloween à la Grange

