Halloween à la Grange La Grange, café associatif de la Smalah Saint-Julien-en-Born vendredi 31 octobre 2025.
La Grange, café associatif de la Smalah 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born Landes
2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Venez manzer de monstrueuses pâtisseries, vous faire maquiller, créer des décos mortelles, écouter les zolis contes à frissonner de peur !
Pour les plus grands et les plus téméraires, JAM session et pleins d’autres chozes super terrifiantes pour continuer la soirée ! .
+33 6 62 41 45 86
English : Halloween à la Grange
Espanol : Halloween à la Grange
