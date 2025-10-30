Halloween à la Grenouillère | Vitré La Grenouillère Vitré

La Grenouillère 63 Rue d’Ernée Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-30 19:00:00

fin : 2025-10-30 23:00:00

2025-10-30 2025-10-31

Jeudi 30 et vendredi 31 octobre à partir de 19h00

Balade nocturne effrayante dans le parc

Vin chaud et bonbons

Entrée gratuite

Accès parking hôtel

La Grenouillère, 63 rue d’Ernée, 35500 VITRE

02 99 75 34 52 .

