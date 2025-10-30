Halloween à la Grenouillère | Vitré La Grenouillère Vitré
La Grenouillère 63 Rue d’Ernée Vitré Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-30 19:00:00
fin : 2025-10-30 23:00:00
2025-10-30 2025-10-31
Jeudi 30 et vendredi 31 octobre à partir de 19h00
Balade nocturne effrayante dans le parc
Vin chaud et bonbons
Entrée gratuite
Accès parking hôtel
La Grenouillère, 63 rue d’Ernée, 35500 VITRE
02 99 75 34 52 .
