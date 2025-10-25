HALLOWEEN À LA GROTTE ! Courniou

HALLOWEEN À LA GROTTE ! Courniou samedi 25 octobre 2025.

HALLOWEEN À LA GROTTE !

16 Avenue Georges Milhaud Courniou Hérault

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25 2025-10-26

Halloween à la grotte ! Les bonbons ont disparu… Oserez-vous affronter les esprits pour les retrouver ?

Chasses aux bonbons les 25 et 26 octobre à 11h30, 14h et 16h.

Réservation obligatoire

Les 25 et 26 octobre, la grotte se transforme en repaire d’esprits farceurs pour Halloween !

Les bonbons ont mystérieusement disparu… Kidnappés par les créatures des profondeurs ! Petits et grands sont invités à relever le défi explorer la grotte, braver l’obscurité et récupérer leur butin avant qu’il ne soit perdu à jamais.

Trois départs par jour 11h30, 14h00 et 16h00. Réservation obligatoire.

Tarifs 11 € / adulte, 6 € / enfant (6 à 12 ans), gratuit pour les moins de 6 ans.

Une aventure ludique et frissonnante à vivre en famille, dans une ambiance magique et mystérieuse. Déguisements bienvenus ! .

16 Avenue Georges Milhaud Courniou 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 03 24

English :

Halloween in the cave! The sweets have gone missing? Will you dare to face the spirits to find them?

Trick-or-treating on October 25 and 26 at 11.30am, 2pm and 4pm.

Reservations required

German :

Halloween in der Höhle! Sind die Süßigkeiten verschwunden? Trauen Sie sich, den Geistern zu begegnen, um sie wiederzufinden?

Süßigkeitenjagd am 25. und 26. Oktober um 11:30, 14:00 und 16:00 Uhr.

Reservierung erforderlich

Italiano :

Halloween nella grotta! I dolci sono scomparsi? Avrete il coraggio di affrontare gli spiriti per ritrovarli?

Dolcetto o scherzetto il 25 e 26 ottobre alle 11.30, 14.00 e 16.00.

È indispensabile la prenotazione

Espanol :

¡Halloween en la cueva! ¿Han desaparecido los caramelos? ¿Te atreverás a enfrentarte a los espíritus para encontrarlos?

Truco o trato los días 25 y 26 de octubre a las 11.30 h, 14 h y 16 h.

Imprescindible reservar

