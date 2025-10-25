HALLOWEEN À LA GROTTE ! Courniou
HALLOWEEN À LA GROTTE !
16 Avenue Georges Milhaud Courniou Hérault
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25 2025-10-26
Halloween à la grotte ! Les bonbons ont disparu… Oserez-vous affronter les esprits pour les retrouver ?
Chasses aux bonbons les 25 et 26 octobre à 11h30, 14h et 16h.
Réservation obligatoire
Les 25 et 26 octobre, la grotte se transforme en repaire d’esprits farceurs pour Halloween !
Les bonbons ont mystérieusement disparu… Kidnappés par les créatures des profondeurs ! Petits et grands sont invités à relever le défi explorer la grotte, braver l’obscurité et récupérer leur butin avant qu’il ne soit perdu à jamais.
Trois départs par jour 11h30, 14h00 et 16h00. Réservation obligatoire.
Tarifs 11 € / adulte, 6 € / enfant (6 à 12 ans), gratuit pour les moins de 6 ans.
Une aventure ludique et frissonnante à vivre en famille, dans une ambiance magique et mystérieuse. Déguisements bienvenus ! .
16 Avenue Georges Milhaud Courniou 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 03 24
English :
Halloween in the cave! The sweets have gone missing? Will you dare to face the spirits to find them?
Trick-or-treating on October 25 and 26 at 11.30am, 2pm and 4pm.
Reservations required
German :
Halloween in der Höhle! Sind die Süßigkeiten verschwunden? Trauen Sie sich, den Geistern zu begegnen, um sie wiederzufinden?
Süßigkeitenjagd am 25. und 26. Oktober um 11:30, 14:00 und 16:00 Uhr.
Reservierung erforderlich
Italiano :
Halloween nella grotta! I dolci sono scomparsi? Avrete il coraggio di affrontare gli spiriti per ritrovarli?
Dolcetto o scherzetto il 25 e 26 ottobre alle 11.30, 14.00 e 16.00.
È indispensabile la prenotazione
Espanol :
¡Halloween en la cueva! ¿Han desaparecido los caramelos? ¿Te atreverás a enfrentarte a los espíritus para encontrarlos?
Truco o trato los días 25 y 26 de octubre a las 11.30 h, 14 h y 16 h.
Imprescindible reservar
