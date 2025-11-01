HALLOWEEN À LA GROTTE Saint-Bauzille-de-Putois

HALLOWEEN À LA GROTTE Saint-Bauzille-de-Putois samedi 1 novembre 2025.

HALLOWEEN À LA GROTTE

Route de la grotte RD 108 E8 Saint-Bauzille-de-Putois Hérault

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-02

2025-11-01

Halloween à la Grotte une expérience frissonnante

Les 1er & 2 novembre, préparez-vous la Grotte des Demoiselles sera bouleversée par une agitation mystérieuse… Lors des visites de 11h30 et 15h00, vous deviendrez les héros d’une aventure hors du commun… Brouhhh

Créez votre propre aventure Dans la grotte enchantée, d’étranges phénomènes se produisent… Le sorcier Ary a perdu un objet magique essentiel le Vif d’Argent. Sans lui, il ne peut sauver sa meilleure amie, retenue prisonnière par les ténèbres. Votre mission ? Retrouver ce précieux artefact et restaurer l’équilibre. Mais attention des épreuves se dresseront sur votre chemin, et il faudra rester unis pour les surmonter.

Heureusement, vous ne serez pas seuls un guide-mage, gardien des secrets de la grotte, vous accompagnera. Pas à pas, il vous contera la légende et vous enseignera de puissants sorts… ainsi que l’art de préparer une potion magique pour vous rendre plus fort.

Courage, imagination et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés pour aider Ary le sorcier et préserver la magie de la Grotte des Demoiselles.

Route de la grotte RD 108 E8 Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 70 02 resa@demoiselles.com

English :

Halloween at La Grotte: a chilling experience

On November 1 & 2, get ready: the Grotte des Demoiselles will be shaken by a mysterious commotion? During the 11:30am and 3:00pm tours, you’ll become the heroes of an extraordinary adventure

German :

Halloween in der Grotte: eine gruselige Erfahrung

Am 1. und 2. November ist es soweit: Die Grotte des Demoiselles wird von einem geheimnisvollen Treiben erschüttert? Während der Führungen um 11:30 und 15:00 Uhr werden Sie zu Helden eines außergewöhnlichen Abenteuers

Italiano :

Halloween alla Grotta: un’esperienza da brivido

L’1 e il 2 novembre preparatevi: la Grotte des Demoiselles sarà scossa da una misteriosa agitazione? Durante le visite guidate delle 11.30 e delle 15.00, diventerete gli eroi di un’avventura straordinaria

Espanol :

Halloween en la Gruta: una experiencia escalofriante

Los días 1 y 2 de noviembre, prepárese: la Gruta des Demoiselles se verá sacudida por una misteriosa conmoción.. Durante las visitas de las 11:30 y las 15:00, se convertirá en el protagonista de una aventura extraordinaria

