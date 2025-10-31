Halloween à la Maison Aquarium Maison Aquarium Jaligny-sur-Besbre

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31 20:00:00

2025-10-31

Visite ambiance et jeu de piste avec récompenses pour les enfants.

Séance maquillage (sur réservation jusqu’au 30 octobre à 18h00).

Maison Aquarium Chemin du stade Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 80 81 maison.aquarium@interco-abl.fr

English :

Fun tour and treasure hunt with prizes for children.

Make-up session (booking required by 6:00 pm on October 30).

German :

Stimmungsvolle Besichtigung und Schnitzeljagd mit Belohnungen für Kinder.

Schminkstunde (Reservierung bis zum 30. Oktober um 18.00 Uhr erforderlich).

Italiano :

Una visita suggestiva e una caccia al tesoro con premi per i bambini.

Sessione di recupero (su prenotazione entro le 18.00 del 30 ottobre).

Espanol :

Visita ambientada y búsqueda del tesoro con premios para los niños.

Sesión de recuperación (es necesario reservar antes de las 18:00 del 30 de octubre).

