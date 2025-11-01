Halloween à la Maison Aquarium Maison Aquarium Jaligny-sur-Besbre
2025-11-01 14:30:00
2025-11-01 18:00:00
2025-11-01
Visite ambiance et jeu de piste avec récompenses pour les enfants.
Maison Aquarium Chemin du stade Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 80 81 maison.aquarium@interco-abl.fr
English :
Fun tour and treasure hunt with prizes for children.
German :
Stimmungsvolle Besichtigung und Schnitzeljagd mit Belohnungen für die Kinder.
Italiano :
Una visita suggestiva e una caccia al tesoro con premi per i bambini.
Espanol :
Visita ambientada y búsqueda del tesoro con premios para los niños.
