Halloween à la Maison Aquarium Maison Aquarium Jaligny-sur-Besbre

Maison Aquarium Chemin du stade Jaligny-sur-Besbre Allier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 14:30:00
fin : 2025-11-01 18:00:00

Date(s) :
2025-11-01

Visite ambiance et jeu de piste avec récompenses pour les enfants.
Maison Aquarium Chemin du stade Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 80 81  maison.aquarium@interco-abl.fr

English :

Fun tour and treasure hunt with prizes for children.

German :

Stimmungsvolle Besichtigung und Schnitzeljagd mit Belohnungen für die Kinder.

Italiano :

Una visita suggestiva e una caccia al tesoro con premi per i bambini.

Espanol :

Visita ambientada y búsqueda del tesoro con premios para los niños.

