Halloween à La Maison de la Gaieté Maison de la Gaieté Chérac

Début : 2025-10-31 18:30:00
fin : 2025-10-31 23:00:00
2025-10-31
Préparez vos costumes les plus effrayants et venez passer une soirée de folie !
Le 31 octobre, La Maison de la Gaieté se transforme en repaire hanté pour une soirée d’Halloween inoubliable !
Maison de la Gaieté 4 route des Mosaïques Chérac 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine info@lamaisondelagaiete.fr
English :
Get your scariest costumes ready and come and enjoy a wild evening!
On October 31, La Maison de la Gaieté transforms into a haunted lair for an unforgettable Halloween evening!
German :
Packen Sie Ihre gruseligsten Kostüme ein und verbringen Sie einen verrückten Abend!
Am 31. Oktober verwandelt sich das Maison de la Gaieté in eine Spukhöhle für einen unvergesslichen Halloween-Abend!
Italiano :
Preparate i vostri costumi più spaventosi e partecipate a una serata selvaggia!
Il 31 ottobre, La Maison de la Gaieté si trasformerà in un rifugio stregato per un’indimenticabile serata di Halloween!
Espanol :
Prepare sus disfraces más terroríficos y venga a pasar una noche salvaje
El 31 de octubre, la Maison de la Gaieté se transformará en un lugar encantado para pasar una noche de Halloween inolvidable
