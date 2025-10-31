Halloween à La Maison de la Gaieté Maison de la Gaieté Chérac

Halloween à La Maison de la Gaieté

Maison de la Gaieté 4 route des Mosaïques Chérac Charente-Maritime

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31 23:00:00

Préparez vos costumes les plus effrayants et venez passer une soirée de folie !

Le 31 octobre, La Maison de la Gaieté se transforme en repaire hanté pour une soirée d’Halloween inoubliable !

Maison de la Gaieté 4 route des Mosaïques Chérac 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Get your scariest costumes ready and come and enjoy a wild evening!

On October 31, La Maison de la Gaieté transforms into a haunted lair for an unforgettable Halloween evening!

German :

Packen Sie Ihre gruseligsten Kostüme ein und verbringen Sie einen verrückten Abend!

Am 31. Oktober verwandelt sich das Maison de la Gaieté in eine Spukhöhle für einen unvergesslichen Halloween-Abend!

Italiano :

Preparate i vostri costumi più spaventosi e partecipate a una serata selvaggia!

Il 31 ottobre, La Maison de la Gaieté si trasformerà in un rifugio stregato per un’indimenticabile serata di Halloween!

Espanol :

Prepare sus disfraces más terroríficos y venga a pasar una noche salvaje

El 31 de octubre, la Maison de la Gaieté se transformará en un lugar encantado para pasar una noche de Halloween inolvidable

