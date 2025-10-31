Halloween à la Maison de Quartier Saint-Nicolas Romans-sur-Isère
Halloween à la Maison de Quartier Saint-Nicolas Romans-sur-Isère vendredi 31 octobre 2025.
Halloween à la Maison de Quartier Saint-Nicolas
14 place du Chapitre Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 13:30:00
fin : 2025-10-31 23:00:00
Date(s) :
2025-10-31
La Maison de Quartier Saint-Nicolas organise sa célébration d’Halloween à travers plusieurs animations au fil de la journée.
.
14 place du Chapitre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 47 70 accueil@mqstnicolas.fr
English :
The Maison de Quartier Saint-Nicolas organizes its Halloween celebration with several activities throughout the day.
German :
Das Nachbarschaftshaus Saint-Nicolas organisiert seine Halloween-Feier mit mehreren Animationen im Laufe des Tages.
Italiano :
La Maison de Quartier Saint-Nicolas organizza la sua festa di Halloween con una serie di attività durante tutta la giornata.
Espanol :
La Maison de Quartier Saint-Nicolas organiza su fiesta de Halloween con diversas actividades durante todo el día.
L’événement Halloween à la Maison de Quartier Saint-Nicolas Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-14 par Valence Romans Tourisme