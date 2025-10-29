Halloween à la médiathèque des Ormes rue de la chevretterie es Ormes Les Ormes

Halloween à la médiathèque des Ormes rue de la chevretterie es Ormes Les Ormes mercredi 29 octobre 2025.

Halloween à la médiathèque des Ormes

rue de la chevretterie es Ormes Médiathèque Les Ormes Les Ormes Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Pascale Rambeau, artiste pluridisciplinaire de la compagnie Parolata Sung, présente son spectacle L’arbre à détourne spécial Halloween intitulé Ragoût de sorcières et plats en sauce .

Sur réservation jusqu’au 22 octobre. Goûter offert à l’issue de la représentation. .

rue de la chevretterie es Ormes Médiathèque Les Ormes Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 22 90 mediatheque@lesormes.fr

English : Halloween à la médiathèque des Ormes

German : Halloween à la médiathèque des Ormes

Italiano :

Espanol : Halloween à la médiathèque des Ormes

L’événement Halloween à la médiathèque des Ormes Les Ormes a été mis à jour le 2025-10-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne