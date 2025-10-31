Halloween à la médiathèque Rue Dixmude Lesneven
Halloween à la médiathèque
Début : 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
2025-10-31
Vous aimez frissonner ? Alors venez à notre après-midi jeux de société spécial Halloween. Mouahaha… Même pas peur !
À partir de 6 ans et pour les (beaucoup) plus grands. .
