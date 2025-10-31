Halloween à la médiathèque Rue Dixmude Lesneven

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven

Début : 2025-10-31 15:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

Vous aimez frissonner ? Alors venez à notre après-midi jeux de société spécial Halloween. Mouahaha… Même pas peur !

À partir de 6 ans et pour les (beaucoup) plus grands. .

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

