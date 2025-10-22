Halloween à la médiathèque Nogent-sur-Vernisson
Halloween à la médiathèque Nogent-sur-Vernisson mercredi 22 octobre 2025.
Halloween à la médiathèque
11 Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Halloween à la médiathèque
Halloween à la médiathèque. A 15h activité manuelle de fabrication de personnages lumineux (à partir de 4 ans- présence d’un parent souhaité) . A 15h45 petites histoires pour frissonner suivies d’un goûter. Gratuit. Places limitées inscription avant le 18/10 au 02 38 07 03 76 ou biblio.ngv@wanadoo.fr .
11 Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76
English :
Halloween at the multimedia library
German :
Halloween in der Mediathek
Italiano :
Halloween alla biblioteca multimediale
Espanol :
Halloween en la biblioteca multimedia
L’événement Halloween à la médiathèque Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2025-10-09 par OT GATINAIS SUD