Halloween à la médiathèque Médiathèque municipale Préguillac

Halloween à la médiathèque

Médiathèque municipale 3 rue du calvaire Préguillac Charente-Maritime

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Contes à faire peur…. ou pas…

English :

Scare stories…. or not…

German :

Gruselige Märchen…. oder nicht…

Italiano :

Storie di paura…. o no…

Espanol :

Historias de miedo…. o no…

