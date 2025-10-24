Halloween à la médiathèque Médiathèque municipale Préguillac
Médiathèque municipale 3 rue du calvaire Préguillac Charente-Maritime
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
2025-10-24
Contes à faire peur…. ou pas…
Médiathèque municipale 3 rue du calvaire Préguillac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 58 58
English :
Scare stories…. or not…
German :
Gruselige Märchen…. oder nicht…
Italiano :
Storie di paura…. o no…
Espanol :
Historias de miedo…. o no…
L’événement Halloween à la médiathèque Préguillac a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge