Halloween à la patinoire Patinoire Lafayette Besançon

Patinoire Lafayette 5 Rue Louis Garnier Besançon Doubs
La patinoire se met aux couleurs d’Halloween durant la séance de l’après-midi (à partir de 14h15) !
Venez patiner en famille ou entre amis ! Le BAPA (Besançon Association Patinage Artistique) proposera de maquiller petits et grands. N’hésitez pas à venir déguisés, les meilleurs déguisements seront récompensés. .
Patinoire Lafayette 5 Rue Louis Garnier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 41 23 00 piscines.patinoire@besancon.fr
