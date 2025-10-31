Halloween à la patinoire Patinoire Lafayette Besançon

Halloween à la patinoire

Patinoire Lafayette 5 Rue Louis Garnier Besançon Doubs

Gratuit

Début : 2025-10-31 14:15:00

La patinoire se met aux couleurs d’Halloween durant la séance de l’après-midi (à partir de 14h15) !

Venez patiner en famille ou entre amis ! Le BAPA (Besançon Association Patinage Artistique) proposera de maquiller petits et grands. N’hésitez pas à venir déguisés, les meilleurs déguisements seront récompensés. .

Patinoire Lafayette 5 Rue Louis Garnier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 41 23 00 piscines.patinoire@besancon.fr

