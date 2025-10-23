Halloween à la piscine Rue du Colonel Rabier Cosne-Cours-sur-Loire

Halloween à la piscine Rue du Colonel Rabier Cosne-Cours-sur-Loire jeudi 23 octobre 2025.

Halloween à la piscine

Rue du Colonel Rabier Piscine Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-23 17:30:00

Date(s) :

2025-10-23

Venez fêter Halloween à la piscine de Cosne ! Un programme effrayant pour toute la famille parcours ludiques dans le petit bassin, structure gonflable dans le grand bassin, distribution de bonbons et fond musical.

Frissons et sensations terrifiantes garantis pour petits et grands ! .

Rue du Colonel Rabier Piscine Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 60 73

English : Halloween à la piscine

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween à la piscine Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Bourgogne Coeur de Loire