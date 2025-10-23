Halloween à la piscine Rue du Colonel Rabier Cosne-Cours-sur-Loire
Halloween à la piscine
Venez fêter Halloween à la piscine de Cosne ! Un programme effrayant pour toute la famille parcours ludiques dans le petit bassin, structure gonflable dans le grand bassin, distribution de bonbons et fond musical.
Frissons et sensations terrifiantes garantis pour petits et grands ! .
Rue du Colonel Rabier Piscine Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 60 73
