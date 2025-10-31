Halloween à la piscine Zone de l’Hippodrome Lesneven

Zone de l’Hippodrome Spadium Abers Lesneven Lesneven Finistère

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 16:30:00

2025-10-31

Le Spadium vous ouvre ses portes pour un après-midi spécial Halloween ou tous les monstres, fantômes et sorcières seront présents. Au programme un local hanté, un spectacle démoniaque, des maquillages enfants ainsi que pleins d’autres surprises. .

Zone de l’Hippodrome Spadium Abers Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 83

L’événement Halloween à la piscine Lesneven a été mis à jour le 2025-10-14 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne