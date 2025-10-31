Halloween à la piscine Zone de l’Hippodrome Lesneven
Halloween à la piscine Zone de l’Hippodrome Lesneven vendredi 31 octobre 2025.
Halloween à la piscine
Zone de l’Hippodrome Spadium Abers Lesneven Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 16:30:00
Date(s) :
2025-10-31
Le Spadium vous ouvre ses portes pour un après-midi spécial Halloween ou tous les monstres, fantômes et sorcières seront présents. Au programme un local hanté, un spectacle démoniaque, des maquillages enfants ainsi que pleins d’autres surprises. .
Zone de l’Hippodrome Spadium Abers Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 83
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Halloween à la piscine Lesneven a été mis à jour le 2025-10-14 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne