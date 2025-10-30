HALLOWEEN A LA PISCINE Espace aquatique du pays de Morlaix Plourin-lès-Morlaix
HALLOWEEN À LA PISCINE !
Le jeudi 30 octobre de 15h à 16h30
Viens frissonner… dans l’eau !
Au programme animations effrayantes, distribution de bonbons, et si tu viens déguisé(e)… l’entrée est OFFERTE !
Prépare ton plus terrifiant costume et rejoins-nous pour un après-midi monstrueusement fun !
À ne pas manquer ! .
