HALLOWEEN A LA PISCINE Espace aquatique du pays de Morlaix Plourin-lès-Morlaix

HALLOWEEN A LA PISCINE

Espace aquatique du pays de Morlaix Carrefour de la Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix Finistère

Début : 2025-10-30 15:00:00

fin : 2025-10-30 16:30:00

2025-10-30

HALLOWEEN À LA PISCINE !

Le jeudi 30 octobre de 15h à 16h30

Viens frissonner… dans l’eau !

Au programme animations effrayantes, distribution de bonbons, et si tu viens déguisé(e)… l’entrée est OFFERTE !

Prépare ton plus terrifiant costume et rejoins-nous pour un après-midi monstrueusement fun !

À ne pas manquer ! .

